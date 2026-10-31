Ердоган підтримав територіальну цілісність України та зробив заяву про морські атаки

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про продовження переговорів зі сторонами щодо відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі. Він також підтвердив підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяву турецького лідера.

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За словами Ердогана, під час переговорів із Зеленським сторони обговорили ситуацію в Чорному морі та можливості забезпечення безпеки морського судноплавства.

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«Сьогодні ми також ще раз підтвердили нашу прихильність територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, нашого стратегічного партнера», — заявив президент Туреччини.

Він зазначив, що Анкара від початку повномасштабної війни докладає зусиль для збереження безпеки та стабільності в Чорному морі. Водночас останнім часом Туреччина спостерігає перенесення бойових дій на морський простір на тлі загальної ескалації.

Ердоган висловив занепокоєння нападами на цивільні судна та іншими діями, які посилюють напруженість у регіоні. Він наголосив, що Анкара не приймає таких атак незалежно від того, хто їх здійснює та якими мотивами виправдовує.

«Очевидно, що напади на цивільні судна та кроки, які посилюють напруження в Чорному морі, нікому не принесуть користі», — сказав турецький лідер.

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Він закликав усі сторони конфлікту діяти відповідально та повідомив, що Туреччина продовжить переговори зі сторонами російсько-української війни задля відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, Чорне море цього року стало найсмертоноснішим судноплавним маршрутом у світі. Кількість загиблих моряків тут уже перевищила показники Перської затоки та Ормузької протоки, які традиційно вважаються одними з найризикованіших регіонів для судноплавства.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан застеріг від подальшого поширення війни на Чорне море та закликав не допустити перетворення регіону на новий фронт протистояння.

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