Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що "мир не за горами"

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним у Туркменістані заявив, що «мир не за горами».

Про це турецький лідер сказав журналістам у літаку під час повернення до Туреччини після візиту до Ашхабада, повідомляє Anadolu Ajansı.

«Мир не за горами, ми це бачимо. Все, що нам потрібно зробити, це повернути наш курс туди, де мир», — висловився він.

Ердоган повідомив, що обговорив з диктатором Путіним війну Росії проти України та, зокрема внесок, який Туреччина «може зробити у мирні зусилля». З його слів, і Москва, і Анкара «позитивно оцінюють діалог, ініційований Трампом». Турецький президент висловив сподівання, що матиме можливість поговорити про мир ще й з американським колегою.

«Ми в основному обговорювали війну та мирні зусилля. Як і всі учасники, Путін чудово знає позицію Туреччини з цього питання. Ми вважаємо, що ця війна мала б закінчитися давно», — розповів Ердоган.

За його словами, Чорне море не повинно розглядатися як поле битви, бо це «зашкодить Росії та Україні і жодним чином не принесе їм користі».

«Усім потрібне безпечне судноплавство в Чорному морі. Це має бути забезпечено», — наголосив Ердоган.

Нагадаємо, на міжнародному форумі в Ашхабаді Ердоган запропонував Путіну зробити крок до миру та погодитися на часткове припинення вогню. Йдеться про відмову від ударів по енергооб’єктах і портах. Це, за його словами, «може бути корисним».

Зауважимо, нещодавно під час зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном Ердоган заявив, що “у війні немає переможців". З його слів, Анкара використовує всі дипломатичні засоби задля "встановлення справедливого та міцного миру" між сторонами — Києвом і Москвою.