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Ердоган поговорив із Трампом про завершення війни: яку роль пропонує Туреччина
Президент Туреччини заявив, що Анкара продовжить дипломатичні зусилля та наголосив на важливості контактів з Україною і Росією.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висловив сподівання на позитивні результати дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України.
Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.
Ердоган запевнив, що Туреччина й надалі долучатиметься до цих зусиль. Він також підкреслив важливість активізації взаємодії як із Києвом, так і з Москвою.
Окремо турецький президент закликав припинити напруженість між США та Іраном і розв’язувати суперечності дипломатичним шляхом.
Раніше Трамп повідомив про низку телефонних розмов щодо врегулювання війни. Переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.
Нагадаємо, що Туреччині невигідні поступки України Росії: експерт пояснив інтерес Анкари
Збереження територіальної цілісності України безпосередньо впливає на довгострокові інтереси Туреччини в Чорному морі.