Ердоган поговорив із Трампом про завершення війни: яку роль пропонує Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висловив сподівання на позитивні результати дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

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Ердоган запевнив, що Туреччина й надалі долучатиметься до цих зусиль. Він також підкреслив важливість активізації взаємодії як із Києвом, так і з Москвою.

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Окремо турецький президент закликав припинити напруженість між США та Іраном і розв’язувати суперечності дипломатичним шляхом.

Раніше Трамп повідомив про низку телефонних розмов щодо врегулювання війни. Переговори робочого рівня між Україною та Росією за посередництва США заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що Туреччині невигідні поступки України Росії: експерт пояснив інтерес Анкари

Збереження територіальної цілісності України безпосередньо впливає на довгострокові інтереси Туреччини в Чорному морі.

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