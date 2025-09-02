Ердоган назвав ефективний підхід для досягнення миру між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував перебіг мирного процесу між Україною та Росією. Він закликає використовувати підхід, орієнтований на рішення та результати.

Про це повідомляє Anadolu.

Також турецький лідер зазначає, що є шанс «перетворити мирний процес між Україною та РФ на надію».

«Ердоган закликає перетворити мирний процес між Росією та Україною на надію за допомогою «орієнтованого на рішення підходу» та «конкретних результатів», наголошуючи на залученні керівництва обох країн», — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, 1 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним у Китаї в межах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Ердоган зазначив, що позиція його держави залишається незмінною щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, і Туреччина докладає всіх зусиль для припинення війни. Лідер наголосив, що переговори, які відбуваються у Стамбулі, сприяють мирним ініціативам.

Путін також прокоментував зустріч і назвав роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні «особливою», тож вона «буде затребувана й надалі».

ЗМІ повідомляють, що Ердоган запропонував Путіну здійснити візит до Туреччини.