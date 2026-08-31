Володимир Путін та Реджеп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) планує зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої знову заявить про готовність Анкари бути посередником у переговорах щодо України.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на джерело в уряді Туреччини.

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«Турецька сторона заявить про готовність Анкари сприяти врегулюванню конфлікту в Україні та виступити посередником між сторонами», — сказав співрозмовник агентства.

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За інформацією кремлівських пропагандистів, Путін та Ердоган зустрінуться на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Киргизстані, який пройде від 31 серпня до 1 вересня. Голови держав ШОС обговорять ситуацію навколо України та у Чорному морі. Офіційної заяви з боку Туреччини станом на вечір 31 серпня немає.

Зазначається, що у засіданні Ради глав держав-членів ШОС візьмуть участь:

голова КНР Сі Цзіньпін,

російський диктатор Володимир Путін,

президент Ірану Масуд Пезешкіан,

та інші лідери країн-учасниць організації.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову прозвучала нова заява про переговори між Україною та Росією. У Москві заявили, що не хочуть відновлювати переговори в Туреччині. При цьому там вважають, що саміт за участю президентів РФ, США та України може відбутися лише для закріплення домовленостей.

Раніше в Офісі президента зробили гучну заяву про ймовірність відновлення перемовин із РФ, однак за участю США. За словами керівника ОП, новий раунд переговорів за участю представників США може відбутися вже у вересні.

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