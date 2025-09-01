Ердоган з Путіним зустрілися в Китаї та обговорили війну в Україні

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели зустріч у Китаї / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 1 вересня провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним у Китаї в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це пише Reuters.

За даними агентства, турецький президент наголосив у розмові, що Анкара докладає зусиль для досягнення справедливого та стійкого припинення війни в Україні, а переговори, які відбуваються у Стамбулі, сприяють мирним ініціативам.

Окрім українського питання, Ердоган з Путіним обговорили двосторонні відносини, ситуацію між Азербайджаном і Вірменією, дії Ізраїля в Газі та розвиток подій у Сирії.

Кремль також оприлюднив заяву Путіна за підсумками зустрічі.

«Вдячні турецьким друзям за вагомий внесок у політику і дипломатичні зусилля з урегулювання української кризи. На стамбульському майданчику від травня цього року відбулося вже три раунди прямих російсько-українських переговорів, які дозволили просунутися у вирішенні низки практичних питань у гуманітарній сфері», — йдеться у заяві російського диктатора.

Він також висловив переконання, що «особлива роль Туреччини в урегулюванні війни в Україні буде затребувана й надалі».

За повідомленнями ЗМІ, Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину з візитом.

Нагадаємо, напередодні Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Турецький лідер повідомив, що Анкара готова «зробити все можливе» для сприяння переговорам, які призведуть до «справедливого закінчення війни». Ердоган також зазначив, що Туреччина й надалі допомагатиме Україні з безпекою та післявоєнним відновленням.

Своєю чергою Зеленський у розмові з Ердоганом зазначив, що Україна готова до переговорів у форматі лідерів, але Росія ухиляється від них. Також глава держави наголосив на необхідності посилити санкційний тиск на РФ. Сторони обговорили й гарантії безпеки для України, особливо в Чорному морі.