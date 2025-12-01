ТСН у соціальних мережах

3037
1 хв

Ердоган захищає "тіньовий флот" РФ: президент Туреччини зробив гучну заяву щодо атак України

Ердоган неочікувано заявив, що удари по танкерах «тіньового флоту» Росії загрожують безпеці навігації в Чорному морі.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поскаржився, що атаки на танкери «тіньового флоту» Росії в Чорному морі є «тривожною ескалацією».

Про це пише Anadolu.

Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною досягла точки, де вона «відверто загрожує безпеці навігації в Чорному морі».

«Напади на комерційні судна в нашій винятковій економічній зоні в п’ятницю сигналізують про тривожну ескалацію. Ми жодним чином не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю і довкіллю, особливо в нашій власній винятковій зоні», — сказав він.

Ердоган повідомив, що висловив «необхідні попередження всім сторонам щодо таких ситуацій».

«Ми також уважно стежимо за діяльністю, яка відбувалася останніми тижнями, спрямованою на припинення війни, і висловлюємо нашу готовність зробити необхідний внесок за будь-якої можливості», — підсумував турецький лідер.

Нагадаємо, морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньового флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. За інформацією джерела, танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

У відповідь Туреччина та Казахстан заявили, що очікують від України недопущення подібних інцидентів.

