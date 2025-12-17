ТСН у соціальних мережах

Ердоган занепокоєний ударами по цивільних суднах у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що нещодавні взаємні удари України та Росії по цивільних суднах у Чорному морі створюють серйозну загрозу для безпеки судноплавства в регіоні

Ердоган

Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив занепокоєння через удари по комерційних і цивільних суднах у Чорному морі. Про це повідомляє турецький мовник TRT.

За словами турецького лідера, Анкара суворо дотримується положень Конвенції Монтре, аби не допустити розширення війни в акваторії Чорного моря.

«Ми суворо дотримуємося конвенції Монтре, не допускаючи поширення війни у Чорному морі. Утім, нещодавні взаємні удари створили значну загрозу для безпеки навігації у регіоні», — заявив Ердоган.

Він наголосив, що атаки на цивільні та комерційні судна не приносять користі жодній зі сторін.

«Ми чітко попередили обидві сторони щодо цього», — підкреслив президент Туреччини.

Нагадаємо, напередодні у порту Чорноморська внаслідок російської атаки було пошкоджено судно турецької компанії. В Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря, і закликали сторони припинити удари по портовій інфраструктурі.

