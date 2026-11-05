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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ердоган збирається поговорити з Путіним про припинення війни в Україні

Туреччина також веде переговори з обома сторонами щодо можливої зустрічі представників України та Росії на своїй території.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Ердоган / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським планує поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише видання Reuters.

Зокрема Ердоган хоче обговорити зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

З його слів, «наразі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та інші відповідальні посадовці ведуть переговори з Україною та РФ щодо можливої зустрічі представників двох держав на турецькій території».

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретних планів щодо розмови Путіна з Ердоганом немає. За його словами, таку розмову за потреби можуть організувати в короткий термін.

Нагадаємо, Ердоган після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про продовження переговорів зі сторонами щодо відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі. Він також підтвердив підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Напередодні спецпосланець Стів Віткофф заявив, що переговори за посередництва США на робочому рівні відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його даними, сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та подальших кроках до миру.

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