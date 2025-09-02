ТСН у соціальних мережах

Ердоган зробив неочікувану заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Анкара сподівається, що шлях до миру в Україні залишається відкритим.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і диктатор РФ Володимир Путін нібито "ще не готові" до особистої зустрічі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Sky News.

Ердоган каже, що така думка у нього склалася після розмови з лідерами двох країн. Турецький президент наголосив, що вчора в Пекіні обговорював з Путіним шляхи припинення війни та розмовляв телефоном із Зеленським.

За словами Ердогана, Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати. Разом з тим він наголосив, що шлях до миру залишається відкритим. Про це, каже президент, свідчать переговори між представниками Києва і Москви у Стамбулі.

Нагадаємо, днями помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков натякнув, що зустріч Путіна із Зеленським поки під питанням. Нібито, з його слів, конкретних пропозицій "щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів" наразі немає.

Тим часом Путін, який перебуває в Китаї з офіційним візитом, зробив цинічну заяву про шлях до миру в Україні. Мовляв, розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру. Також, з його слів, "першопричини української кризи мають бути усунені для довгострокового врегулювання".

