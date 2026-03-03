Ердоган зробив тривожну заяву про «шлях до миру» в Україні

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Туреччина виступає за мир, а тому наполягає на негайному припиненні вогню в регіоні на тлі загострення ситуації довкола Ірану.

Про це турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив на іфтарі у головному офісі Партії справедливості та розвитку, повідомляє TRT Haber.

З його слів, Анкара прагне, щоб регіон «нарешті досягнув міцного миру, якого він прагнув роками». З його слів, пріоритет країни — «досягнення припинення вогню та відкриття дверей для діалогу».

Ердоган наголосив, що він провів низку переговорів. Зокрема, із президентом США Дональдом Трампом, еміром Катару, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і генсеком НАТО Марком Рютте.

«Під час цих переговорів ми обговорили, що ми можемо зробити, щоб зупинити війну. Ми активізуватимемо наші контакти на всіх рівнях, доки не буде встановлено припинення вогню та не відновлено спокій у нашому регіоні», — наголосив президент і додав, що країна розташована «в одному з найскладніших регіонів світу».

Водночас, згадуючи про зусилля із закінчення війни Росії проти України, президент Туреччини зазначив, що «шлях до миру ще не відкритий».

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, раніше Туреччина засудила удари США та Ізраїлю по Ірану, а також атаки ІРІ на країни Перської затоки. Ердоган заявив, що ця атака «порушує суверенітет Ірану і загрожує миру дружнього і братнього іранського народу».

Також звинуватив Трампа в ескалації конфлікту і Оман. Міністр закордонних справ Оману Бадр Албусаїді закликав США не втручатися в ситуацію, бо це «не їхня війна».