Ердоган зробив заяву про наступний раунд переговорів України і РФ

Реджеп Тайїп Ердоган. / © Associated Press

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До заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про бажання провести другий раунд переговорів у Стамбулі не варто ставитися легковажно.

Про це заявив турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Agency.

З його слів, ця заява “ще більше посилила наші надії на мир”. Лідер Туреччини висловив сподівання, мовляв, Стамбульський мирний процес розпочнеться знову.

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“Сергій Лавров заявив, що Росія хоче, щоб другий раунд переговорів відбувся у Стамбулі. Це дозволило б відновити мирний процес у Стамбулі”, - заявив Ердоган.

Як повідомлялося, напередодні Москва запропонувала знову зустрітися у Стамбулі 2 червня. У Кремлі кажуть, що Росія чекає на рішення Києва щодо їхньої пропозиції.

Нагадаємо, Україна і Росія 16 травня провели перші прямі переговори в Стамбулі. Російський “фюрер” до Туреччини не прибув. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Москва Стамбула “майже тих самих людей, що й 2022 року”. Це, вважає глава держави, свідчить про те, що РФ “не змінила свого основного підходу”.

Втім, під час зустрічі сторони погодили масштабний обмін полоненими “1000 на 1000”. Цю формулу, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”. Ердоган назвав це “кроком до зміцнення довіри”.

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Дата публікації 21:19, 16.05.25 Кількість переглядів 36 Закулісся секретних переговорів України та Росії! День другий, Стамбул