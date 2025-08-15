Ердоган зробив заяву про переговори Трампа і Путіна на Алясці

Реджеп Таїп Ердоган. / © Associated Press

Реклама

Туреччина уважно стежить за підготовкою зустрічі лідера США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна на Алясці.

Про це йшлося під час телефонної розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ердоган висловив сподівання, що попередні перемовини у Стамбулі сприятимуть зрушенням у гуманітарних питаннях.

Реклама

"Під час розмови обговорювалися останні події щодо війни між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання… Президент Ердоган підкреслив, що Туреччина уважно стежить за підготовкою до цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні адміністрації президента Туреччини.

Зазначається, що Ердоган наголосив на важливості досягнення прогресу в межах започаткованих у Стамбулі переговорів між Києвом і Москвою, "спрямованих на встановлення сталого перемир’я".

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом. У Білому домі повідомили, що президент вирушить з Вашингтона о 13:45 за Києвом у п’ятницю, а залишить Анкоридж о 04:45 в суботу за Києвом.

У Кремлі кажуть, що саміт розпочнеться з розмови тет-а-тет лідерів країн у присутності перекладачів. Потім переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5». У Москві "центральною темою" саміту на Алясці називають врегулювання української "кризи".

Реклама