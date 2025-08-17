Ердоган зробив заяву про припинення війни між Росією та Україною

Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна може закласти основу для міцного миру в Україні.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі Х.

“Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом і президентом Росії Путіним, надали нового імпульсу пошукам шляхів припинення війни між Росією та Україною”, - висловився турецький лідер.

Ердоган сподівається, що цей новий процес за участю українського президента Володимира Зеленського “закладе основу для тривалого миру”. З його слів, Анкара готова надати будь-яку допомогу для встановлення миру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дуже втішився зустрічі на Алясці між президентом США Дональда Трампа і диктатором РФ Володимира Путіна. Мовляв, тепер “світ став безпечнішим".

Своєю чергою, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер висловився про те, що, мовляв, Трамп наблизив світ до завершення війни. За його словами, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Володимира Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Французький лідер Еммануель Макрон привітав готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок до гарантій безпеки України. Окрім того, президент анонсував зустріч "коаліції охочих".