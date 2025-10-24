ТСН у соціальних мережах

Політика
374
2 хв

Ердоган зробив заяву про зустріч Трампа і Путіна

Ердоган оголосив про готовність надати майданчик для зустрічі Трампа і Путіна, підкресливши, що Анкара від самого початку виступала за підтримку діалогу.

Ірина Лаб'як
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова в будь-який момент прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, якщо її не вдасться організувати в Будапешті.

Про це повідомляє Hürriyet.

«Ми в будь-який момент готові прийняти у себе таку зустріч (Трампа і Путіна — ред.). Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що для припинення цієї війни корисний будь-який діалог», — висловився Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина від самого початку виступала за підтримку діалогу та неодноразово підкреслювала можливість досягнення справедливого миру.

Ердоган зазначив, що Анкара підтримує добрі стосунки як з Києвом, так і з Москвою, і завдяки цьому здобула довіру обох сторін конфлікту.

«Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використовувати цю ситуацію на благо людства», — додав турецький президент.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що скасував зустріч з Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, пояснивши, що «це не відчувалося правильним». Водночас президент США не виключив такого саміту в майбутньому.

Своєю чергою Путін заявив, що скасування зустрічі з Трампом слід вважати «перенесенням», а не повною відмовою. Російський диктатор вважає, що «було б помилкою підійти до саміту… без підготовки».

Зауважимо, що президент США також запровадив санкції проти нафтових гігантів РФ — компаній «Роснефть» та «Лукойл». Після цього речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп уже давно висловлює розчарування Путіним, і зараз настав момент для запровадження санкцій, оскільки американський лідер не бачить достатньої зацікавленості з боку Росії у «русі вперед до миру».

Левітт додала, що зустріч Трампа з Путіним не виключена, але вона має дати «реальний, позитивний результат».

