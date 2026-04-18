Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та агресоркою Росії. Зокрема, і саміт на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє «Інтерфакс».

«Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів. Зокрема, зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають», — сказав він.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Нагадаємо, також очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з «фюрером» Володимиром Путіним. З його слів, Київ готовий провести в Туреччині зустріч лідерів за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.