Ердоган звернувся з попередженням до України та РФ: що заявив

Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган застеріг Росію та Україну від ударів по комерційних і цивільних суднах. Запевнив, що удари по суднах не приносять жодної користі чи переваги ні Україні, на Росії.

Про це він сказав під час виступу перед турецькими послами в Анкарі, передає Daily Sabah.

Загроза мореплавству та Конвенція Монтре

Ердоган підкреслив, що Туреччина продовжує ретельно дотримуватися Конвенції Монтре, аби запобігти масштабуванню війни в акваторії Чорного моря.

«Однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко передаємо наші попередження з цього питання обом сторонам», — заявив турецький лідер.

У медіа зазначили, що згідно з положеннями Конвенції Монтре (1936 рік), Анкара контролює протоки Босфор і Дарданелли, маючи право обмежувати прохід військових кораблів країн, що перебувають у конфлікті. Дотепер цей механізм забезпечував стабільність Туреччині. Проте останніми тижнями бойові дії почали поширюватися і на води, близькі до турецьких територіальних кордонів.

Інцидент із безпілотником

Хоча Ердоган у своєму виступі прямо не коментував операцію зі збиття апарата, Міністерство оборони Туреччини надало деталі події.

За інформацією відомства, турецькі винищувачі F-16 перехопили та знищили «некерований» безпілотник, що летів з боку Чорного моря. Об’єкт ідентифікували як БпЛА, що втратив контроль. Щоб уникнути можливих наслідків, його збили в безпечній зоні за межами населених пунктів. Офіційна Анкара наразі не називає країну, якій належав апарат.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ провела масштабну спеціальну операцію в акваторії порту Новоросійська, внаслідок якої було уражено підводний човен ВМФ РФ.

Також повідомлялося, вночі проти вівторка, 16 грудня, російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Минулося без потерпілих. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.