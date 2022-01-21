Ескалація чи дипломатія: у Женеві відбулися перемовини Блінкена та Лаврова

Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів, яку мають начебто оприлюднити наступного тижня.

У дипломатичній столиці світу, швейцарській Женеві, відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляється 21 січня в сюжеті ТСН.16:45, сам Блінкен на підсумковій пресконференції сказав: це не так переговори, як обмін думками і застереженнями.

Готель President Wilson на березі озера - давнє місце американо-російських переговорів. Держсекретар Сполучених Штатів прилетів до Женеви ще напередодні. Уже тоді Блінкен ділився з репортерами: великого прориву не чекає. Те ж саме він повторив і в обличчя Лаврову.

"Усі ми однаково переконані, що тільки дипломатією та діалогом можна вирішити наші розбіжності. Але ми також готові в разі, коли це виявиться неможливим, якщо Росія вирішить посилити агресію в бік України - до єдиної, швидкої й суворої відповіді", - зазначив він.

"Ми прочитали за вчора і сьогодні величезну кількість матеріалів, які підготував Державний департамент щодо того, що назвали "дезінформацією" Росії у величезному масштабі. Я з цікавістю ознайомився із цими роботами. Сподіваюся, що хтось у Державному департаменті був у них не зайнятий і сконцентрувався на суті наших пропозицій, які ми передали", - наголосив Лавров.

Переговори вже без камер тривали близько двох годин. Так звані російські пропозиції - це грудневий ультиматум, на який Росія вимагає письмової відповіді Штатів. Себто гарантій, що Україну ніколи не візьмуть до НАТО. Такі гарантії ані Штати, ані Європа давати не бажають, адже це суперечить принципам міжнародної політики. І аби підтримати позицію Блінкена, продемонструвати спільний настрій - ще напередодні низка європейських чиновників максимально доступно пообіцяли Путіну: це дорого обійдеться. Україні - доки вона буде готова чинити спротив - захід допоможе триматися. В тому числі і зброєю.

У відповідь на спільні заяви європейських чиновників, спікер Держдуми Росії раптово оголосив, що наступного тижня депутати вирішуватимуть, чи пропонувати Путіну визнати раніше окуповані Росією території на сході України, так звані "ДНР" і "ЛНР". За схожим механізмом відбувалося так зване визнання Криму російським майже вісім років тому. До бряцання м’язами долучився і самопроголошений керманич Білорусі, який саме зараз запускає на південь своєї країни російські ЗРК Ес-400 і війська для - начебто - спільних навчань.

"Якщо нас будуть не просто постійно смикати, не просто, як вони зараз роблять, а розгортати армії, залякувати нас, і ставити на межу виживання всілякими санкціями, а ще більше загрожувати, як вони зараз роблять, то ми вломимося так, що мало не здасться", - сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Європейська преса знову повернула Росію, Україну і можливий новий наступ росіян на перші шпальти. По завершенні переговорів Блінкен наголосив: він пояснив співбесіднику що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади - Сполучені Штати без відповіді не залишать.

"Я пояснив міністру Лаврову, що є фундаментальні засади, з яких ми не зрушимо. Зокрема - це суверенне право українців визначати власне майбутнє самостійно", - сказав він.

Лавров же назвав зустріч проміжною. Росія за його словами продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів, яку мають начебто оприлюднити - наступного тижня.

Зустріч Блінкена та Лаврова: якими думками і застереженнями поділились політики

Нагадаємо:

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим попросив його пояснити точку зору РФ, які кроки її керівництво зробило, і як вони йдуть на користь стратегічним інтересам країни і безпеки. Через агресію РФ НАТО доводиться збільшувати свою присутність у Європі, констатував Блінкен.

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