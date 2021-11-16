Ескалація РФ: США у відповідь планують днями і тижня уважно стежити за діями Росії

Ескалація РФ: США у відповідь планують днями і тижня уважно стежити за діями Росії

Дії Росії викликають велике занепокоєння у США.

США планують продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами по всій Європі для реагування на ескалацію з боку Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі - і не тільки – з огляду на ці дії", - заявив він.

Посадовець додав, що Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з боку РФ.

"Але сподівання - це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями й тижнями", - резюмував речник зовнішньополітичного відомства США.

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