Ескалація РФ: США у відповідь планують днями і тижня уважно стежити за діями Росії

Дії Росії викликають велике занепокоєння у США.
США планують продовжувати тісну координацію зусиль із союзниками та партнерами по всій Європі для реагування на ескалацію з боку Росії.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
"Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі - і не тільки – з огляду на ці дії", - заявив він.
Посадовець додав, що Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з боку РФ.
"Але сподівання - це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями й тижнями", - резюмував речник зовнішньополітичного відомства США.
Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.
Раніше:
- Washington Post повідомила, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.
- Американське видання Politicо опублікувало супутникові фотографії, на яких видно, що Росія зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
- У зв'язку з цим Пентагон заявив, що стурбований діями РФ на кордоні з Україною, які спричиняють дестабілізацію. США запевнили, що продовжують відстежувати ситуацію.
- Росія таємно перекидає танки до кордону з Україною — Bloomberg