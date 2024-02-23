Ескалація у Придністров’ї: Україна обіцяє допомогу Молдові

Український посол сказав, що "ця допомога буде надана, наскільки це дозволятимуть обставини".

У разі ескалації ситуації у Придністров’ї Україна надасть допомогу Молдові, якщо Кишинів попросить про це.

Про це посол України у Молдові Марко Шевченко заявив 22 лютого, повідомляє Deschide.

Український дипломат зазначив, що Київ серйозно сприймає проблему окупованого Придністров’я, зокрема й через те, що там є російські військові, і можуть діяти спецслужби РФ.

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Водночас Шевченко стверджує, що безпосередньої загрози для України з території регіону зараз немає.

Посол запевнив, що в разі загострення ситуації у Придністров’ї та офіційного звернення Кишинева Україна буде готова надати Молдові допомогу.

"Українські посадовці неодноразово публічно казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу – Україна точно надасть її. У який спосіб і як швидко вона буде надана – це вже буде обговорюватися пізніше, і це буде залежати від серйозності ситуації", – розповів Шевченко.

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"Якщо посадовці Молдови вважатимуть, що існує загроза для безпеки чи стабільності, вони можуть звернутися, і ми обговоримо, якої допомоги Молдова потребує, і ця допомога буде надана, наскільки це дозволятимуть обставини", – додав посол.

Нагадаємо, лідер сепаратистів Придністров’я Володимир Красносельський скликав на 28 лютого "з’їзд депутатів усіх рівнів", щоб звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про приєднання регіону до РФ.

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