Ескалації ситуації з боку Росії можна уникнути, якщо об’єднати зусилля - Резніков

Ескалації ситуації з боку Росії можна уникнути, якщо об’єднати зусилля - Резніков

У разі виникнення такої ескалації наслідки будуть катастрофічними для всієї Європи.

Загострення ситуації з боку Росії, яка зосереджує свої війська на кордоні з Україною, може статися будь-якої миті, й для того, щоби запобігти цьому, потрібна рішуча й об’єднана відповідь цивілізованого світу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном у Пентагоні, - пише Укрінформ.

"В Україні ми дуже добре усвідомлюємо, що Росія може вдатися до ескалації в будь-який час. Ми готові захищати нашу країну та майбутнє наших дітей",- підкреслив міністр оборони України.

Він зауважив, що в разі виникнення такої ескалації наслідки будуть катастрофічними для всієї Європи.

"Чи відбудеться це насправді, значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора", - резюмував глава оборонного відомства.

Зазначимо, що це перший візит Резнікова до США на посаді міністра оборони.

Раніше очільник Пентагону прокоментував випробування РФ протисупутникової зброї.

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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