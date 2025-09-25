Ескалація чи захист: Рютте прокоментував ідею Трампа збивати російські літаки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав позицію президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени Альянсу мають право збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують їхній повітряний простір. Це є рішучою відповіддю на інциденти з порушенням російською авіацією повітряних кордонів НАТО, що почастішали останнім часом.

Про це повідомляє Reuters.

Умова для атаки: «якщо необхідно»

Марк Рютте заявив про свою повну згоду з позицією Трампа під час інтерв’ю в ефірі Fox News. Він наголосив, що такі дії можливі лише за умови, якщо це буде «абсолютно необхідно».

«Якщо так необхідно. Отже, я повністю згоден тут із президентом Трампом: якщо так необхідно», — повторив Рютте, підтвердивши право країн-членів на рішучий захист своїх кордонів.

Він додав, що військові НАТО проходять спеціальну підготовку для оцінки таких загроз. Вони навчені визначати, чи можуть російські літаки бути просто виведені за межі території Альянсу, чи необхідно вжити подальших дій, включаючи можливе збиття.

Рішуча зміна риторики

Підтримка Рютте є знаковою, оскільки вона зміцнює рішучу риторику, яку Дональд Трамп нещодавно продемонстрував під час свого виступу в ООН. Зростання кількості провокацій з боку російської авіації над Європою та неодноразові порушення повітряного простору країн-членів НАТО змушують Альянс переглянути свої правила взаємодії. Це підтверджує перехід до більш жорсткої позиції у відповідь на агресивні дії Росії.

Ця заява свідчить про готовність НАТО застосовувати силу для захисту свого суверенітету, що є важливим сигналом у контексті зростання напруженості між Росією та західними державами.

Нагадаємо, у НАТО звинуватили Росію у безвідповідальності та ескалації. Державу-агресорку попередили про рішучі дії у відповідь.