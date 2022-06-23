Естонія буде "стерта з карти" у разі нападу Росії, якщо діятиме чинна стратегія НАТО — прем'єрка Каллас

В Естонії розкритикували чинну стратегію НАТО щодо охорони балтійських країн.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала нинішні плани НАТО щодо захисту балтійських країн.
В інтерв'ю The Financial Timesis вона заявила, що у разі вторгнення Росії до Естонії, її країна буде "стерта з карти", якщо діятиме чинна стратегія НАТО, пише ERR.
Також вона додала, у випадку нападу РФ, балтійські країни можуть залишитися під російською окупацією 180 днів.
"Порівнюючи розміри України та балтійських країн, це означало б повне знищення наших країн і культури. Тих, хто відвідав Таллінн і знає історію нашого Старого міста та його віків, було б стерто з карти разом з нашими людьми", – додав Каллас.
Прем'єр-мінісерка хоче, щоб у кожну з країн Балтії прибуло щонайменше 20-25 тис. військовослужбовців НАТО. Однак це не означає, що всі іноземні солдати повинні постійно перебувати в Естонії, зазначила вона.
Нагадаємо, напередодні саміту НАТО Росія здійснила провокації у бік Естонії. РФ вперше порушила повітряний простір Естонії за допомогою гвинтокрила. Інцидент тривав близько двох хвилин.
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