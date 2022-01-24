Естонія не планує евакуювати своїх дипломатів з України на тлі загрози нападу Росії

Куус зазначив, що посольство Естонії в Києві працює у звичайному режимі.
Естонія, на відміну від США, не евакуюватиме своїх дипломатів з України.
Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, повідомляє Delfi.
Дипломат наголосив, що причин для паніки у Києві через можливу загрозу нападу Росії наразі немає.
"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську промову. Звичайний вихідний день", – сказав Кууск.
Дипломат також додав, що новини про загрозу нападу РФ впливають на людей і саме це є основною метою Москви – залякування. "Це (залякування, – ред.) і є мета Москви", – сказав він.
Щодо евакуації американських дипломатів, то Кууск наголосив, що "їх більше ніж тисяча і вони – обережніші, ніж інші".
Нагадаємо, 23 січня Держдеп США дозволив "добровільний виїзд" своїх дипломатів з України. Члени їхніх родин отримали наказ покинути українську територію. У Вашингтоні це пояснюють "особливою пересторогою". У МЗС України назвали "евакуацію" посольства США "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики".
Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.
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