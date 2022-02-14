Естонія не вивозитиме своїх дипломатів та інструкторів з України на тлі згрози військового конфлікту

Естонія не вивозитиме своїх дипломатів та інструкторів з України на тлі згрози військового конфлікту

В Естонії наголосили, що підтримуватимуть Україну навіть якщо російська агресія переросте у війну.

Естонія не евакуйовуватиме з Києва своє посольство та не відкликатиме військових інструкторів з України на тлі нової загрози збройного конфлікту з боку Росії.

Про це пише естонський портал ERR з посиланням на заяви членів уряду після екстреного засідання 14 лютого.

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"Естонія підтримає Україну й народ України та продовжить надавати допомогу, навіть якщо російська агресія переросте у війну", — наголосила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, що попри напружену ситуацію в Україні, Естонія не буде евакуйовувати з Києва своє посольство. Водночас очільниця МЗС країни закликала естонців "враховувати ризики".

Своєю чергою, міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія не буде відкликати з України своїх інструкторів, які навчають українських військових.

Як зазначають в Естонії, російські війська довкола українських кордонів створюють дуже високі ризики воєнної ескалації.

"Хоча прямої загрози для Естонії немає - варто підготуватись до можливих побічних наслідків у сфері кібербезпеки, внутрішньої безпеки, енергетики та економіки, а також готуватися до можливого потоку біженців", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні 351 700 євро на гуманітарну допомогу, аби підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

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