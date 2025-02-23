Естонія передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Естонія надає Україні нову військову допомогу, включаючи артилерійські боєприпаси та продуктові набори для бійців.

Про це заявив естонський прем’єр-міністр Крістен Міхал у соцмережі Х.

"Для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 000 артилерійських боєприпасів та 750 000 продуктових наборів для українських бійців", – написав він.

Прем'єр-міністр Естонії повідомив, що до наданої допомоги Україні буде додано продукцію оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро.

"Україна сама вирішує своє майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", – сказав Міхал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Таллінн розглядає різні варіанти підтримки України, включаючи військову допомогу та гуманітарні ініціативи, і обіцяє продовжувати допомогу стільки, скільки буде потрібно.

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