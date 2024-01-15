Естонія розробила план стратегії для Заходу, щоб Україна виграла війну за три роки – ЗМІ

Міністерство оборони Естонії підготувало план військової стратегії для країн Заходу з досягнення Україною перемоги у війні проти Росії за три роки.

Про це пише ERR.

Експерти вважають, що, згідно з планом, усі протиріччя як у Брюсселі, так і у Вашингтоні будуть вирішені, і допомога в потрібних обсягах почне надходити Києву найближчим часом.

"Головна теза – Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні", - пише видання.

Як пише ERR, документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і є своєрідним закликом, котрий покликаний продемонструвати, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Наприклад, ВВП усіх країн учасниць робочої групи "Раммштайн" становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

"Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити", - зазначив голова комісії Рійгікогу з держоборони Калев Стойческу.

Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектора, проте на прикладі Естонії видно, щоб запустити завод з виробництва боєприпасів, потрібно мінімум два роки. Експерти вважають, що за належного політичного бажання ці терміни можна суттєво форсувати як в Естонії, так і у всій Європі.

"Якби військово-промисловому сектору Заходу від початку війни дали б чіткий сигнал, що треба істотно наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими. Але політики вагалися, почуття впевненості не дали, і тепер це одна з причин недостатнього обсягу. Але головна проблема – не нинішні обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і, на жаль, найбільшу роль тут відіграють США. Якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими", - заявив директор Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Канник.

До прикладу, Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

Нагадаємо, Умєров запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України.

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