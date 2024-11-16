Естонія схвалила новий пакет допомоги Україні до 1000-го дня війни

Естонія схвалила новий пакет допомоги Україні, до якого ввійшли боєприпаси та інша зброя.

Кабінет міністрів Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, який включає техніку та боєприпаси.

Про це повідомив міністр оборони Ганно Певкур.

"Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу", - наголосив Певкур.

До нового пакету допомоги увійшли:

військово-морська форма;

прилади спостереження;

приціли;

засоби балістичного захисту;

різні види боєприпасів.

Міністр підкреслив, що пакет сформовано з резервів сил оборони з урахуванням потреб України та без шкоди для обороноздатності Естонії.

"Цей пакет допомоги не останній, і найближчим часом ми відкриємо конкурсну щорічну підтримку естонських компаній, яка дозволить Україні допомагати продукції естонського ОПК", - додав Певкур.

За даними міністерства, Естонія вже надала Україні військової допомоги на понад 500 млн євро, що становить 1,4% ВВП країни. За цим показником Естонія є одним зі світових лідерів у підтримці України.

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