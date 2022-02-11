Естонія виділить понад 350 тис євро гуманітарної допомоги для жителів сходу України

Очільниця закордонного відомства Естонії наголосила, що Україні необхідна постійна міжнародна підтримка.

Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні 351 700 євро на гуманітарну допомогу, аби підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

Про це повідомляє портал ERR.

Також читайте Стало відомо, про що говоритимуть на зустрічі міністри оборони Британії та Росії

Так, міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зазначила, що вісім років збройного конфлікту на сході України посилили гуманітарну кризу, тому державі необхідна постійна міжнародна підтримка.

"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення" , – підкремлила Лійметс.

За її словами, ці проблеми продовжують погіршуватися, тому Естонія вирішила підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, "аби допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання європейської безпеки і нарощування Росією своїх військ навколо України та в Білорусі. Зокрема, Каллас сподівається побачити прогрес у реалізації Мінських угод та підтримує зусилля Франції у цьому напрямку.

Читайте також: