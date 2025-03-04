Естонія відреагувала на призупинення американської допомоги Україні

Рішення США призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомогти Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкни, повідомляє "ЄП".

"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир", наголосив сказав Тсахкна.

За словами міністра, естонський уряд вже ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити для ЗСУ 10 тисяч артилерійських снарядів.

"Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – наголосив він.

За словами міністра закордонних справ, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість заморожених державних активів Росії знаходяться в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.

"Агресор, який є єдиним винуватцем війни, повинен відчувати тиск, а жертва агресії повинна бути рішуче підтримана, тому що тільки таким чином можна змусити Росію відмовитися від своїх цілей і досягти тривалого миру в Україні", – сказав Тсахкна.

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Донральд Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. За словами інформованих джерел, сталося це після публічної суперечки між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Овальному кабінеті.

Читайте також: