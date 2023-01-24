Естонія вислає російського посла з країни і обіцяє допомогу Україні

Естонія у відносинах з Росією керується принципом паритетності, тому це означає, що посол Росії в Таллінні поїде 7 лютого одночасно з послом Естонії в Росії.

Про це заявив у коментарі міністр закордонних справ Урмаса Рейнсалу щодо рішення Росії скоротити дипломатичну присутність до рівня тимчасових повірених у справах.

"Кроки Росії не завадять нам надавати продовжену підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку всіх нас. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки Росія планує широкомасштабні атаки, і закликаємо інші країни-однодумці збільшити допомогу Україні", - йдеться в його заяві.

Нагадаємо, що раніше Естонія передала Збройним силам України всі свої 155-міліметрові гаубиці. Крім того, Україна отримає артилерійські снаряди та гранатомети з боєприпасами. Цей пакет військової допомоги став найбільшим для Естонії від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загальна військова підтримка Естонією ЗСУ уже становить понад 1% ВВП цієї країни.

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