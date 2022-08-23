Естонія закликала громадян уникати поїздок до Росії: що сталося

Зокрема, причина такого заклику - збільшена протягом останніх днів агресивна риторику Кремля щодо Таллінна.

Про це заявив міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, повідомила прес-служба відомства.

Він також закликав громадян Естонії, яким належить коротка поїздка до Росії, серйозно задуматися про необхідність перебування в країні.

"Якщо ви перебуваєте в Росії з короткостроковою поїздкою, я закликаю вас серйозно подумати про необхідність залишитися в Росії. Росія - країна, яка веде війну проти України. Провокації проти громадян Естонії не виключені", - наголосив Рейнсалу.

Як повідомлялося, Естонія також пропонує повністю заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу. Згідно з пропозицією Естонії, восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії повинен включати всеосяжне ембарго на енергоносії.

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