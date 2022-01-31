Естонія закликала Німеччину "дослухатися до українців" і надати свою зброю

Естонія закликала Німеччину "дослухатися до українців" і надати свою зброю

В Естонії кажуть, що підтримують всі зусилля щодо надання Україні будь-якої допомоги.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Німеччину "дослухатися до українців" і надати Україні зброю на тлі загрози військового вторгнення з боку Росії.

Про це вона сказала під час інтерв'ю BILD.

"Ми закликаємо наших німецьких партнерів прислухатися до українців. Україна звернулася по допомогу. Країна потребує допомоги в самообороні від агресора", — сказала Каллас.

За її словами, к ожна країна має право вирішувати свою власну роль, і Естонія підтримує всі зусилля щодо надання Україні будь-якої допомоги.

Крім того, Каллас наголошує, що наразі немає жодних ознак того, що Росія має намір послабити напруженість.

"М и всі згодні з тим, що Росія агресивно нагнітає ситуацію", — зазначила прем’єрка Естонії.

Каллас також підкреслила: якщо Росія загострить ситуацію на українському кордоні, будуть введені реальні суворі санкції.

" Ми не повинні забувати, що санкції найефективніші, коли вони надійні, жорсткі та точні, і коли їх вводять вчасно. Тільки тоді санкції мають повну стримувальну дію", — зазначила прем’єрка.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Водночас колишній радник із зовнішньої політики ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель Крістоф Гойсген, який очолить Мюнхенську конференцію з безпеки, виступив за постачання німецької зброї Україні.

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