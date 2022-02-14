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Евакуація дипломатів та що зробили в Україні, аби не допустити авіаційної ізоляції: п'ять новин, які ви могли проспати

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Евакуація дипломатів та що зробили в Україні, аби не допустити авіаційної ізоляції: п'ять новин, які ви могли проспати

Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Адміністрація США планує відкликати всіх американських службовців, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на джерела. Читати далі –>
  • СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії, спрямованих низкою держав-учасниць. Читати далі –>
  • МЗС Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України. Про це повідомляє NHK. Читати далі –>
  • Дипломати посольства США, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова. Про це заявив ЗМІ співрозмовник у дипломатичній службі США. Читати далі –>
  • Більшість авіаперевізників продовжують працювати у звичайному режимі, жодного масового скасування рейсів не спостерігається, бо немає жодних обмежень на перебування повітряних суден у повітряному просторі України. Читати далі –>

На тлі підвищеного рівня російської загрози США евакуюють родини своїх дипломатів з України

На тлі підвищеного рівня російської загрози США евакуюють родини своїх дипломатів з України

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