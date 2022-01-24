"Евакуація" посольства США в Україні: Боррель закликав "не драматизувати" ситуацію

ЄС не бачать причин вовозити родини дипломатів з України.

Наразі для евакуації сімей європейських дипломатів та працівників посольств з України немає підстав.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише AFP News Agency.

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Крім того, за його словами, Євросоюз не стежить за Сполученими Штатами, які виведять сім'ї своїх дипломатів з України.

Представник Євросоюзу закликав "не драматизувати" ситуацію, доки триває переговорний процес навколо ситуації на українських кордонах. Боррель заявив, що ЄС з'ясує у держсекретаря США Ентоні Блінкена причину такого рішення. "Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Ми не збираємося робити щось подібне, оскільки не бачимо для цього особливих причин", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців США з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні.

Своєю чергою, в українському МЗС назвали "евакуацію" посольства США в Україні "проявом надмірної перестороги" і закликали "тверезо оцінювати ризики". Дипломати наголосили, що загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою від 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще торік навесні.

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