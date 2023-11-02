Евакуація з Сектора Гази та бажання Молдови покинути СНД: головні новини ночі 2 листопада 2023 року

Головні новини ночі 2 листопада 2023 року:

Молдова перестає сплачувати членські внески до СНД та прагне вийти з організації Читати далі –>

Біженці почали евакуацію з Сектору Гази Читати далі –>

Унаслідок обстрілу Херсона за минулу добу одна людина загинула, троє отримали поранення Читати далі –>

Американські військові під час тестувань знищили міжконтинентальну балістичну ракету Читати далі –>

Новий спікер у Сенаті заявив республіканцям, що він підтримує Україну Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.