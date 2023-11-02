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Евакуація з Сектора Гази та бажання Молдови покинути СНД: головні новини ночі 2 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4766
Час на прочитання
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Евакуація з Сектора Гази та бажання Молдови покинути СНД: головні новини ночі 2 листопада 2023 року

Частині людей дозволили евакуюватися з Сектора Гази / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 2 листопада 2023 року: 

  • Молдова перестає сплачувати членські внески до СНД та прагне вийти з організації Читати далі –>
  • Біженці почали евакуацію з Сектору Гази Читати далі –>
  • Унаслідок обстрілу Херсона за минулу добу одна людина загинула, троє отримали поранення Читати далі –>
  • Американські військові під час тестувань знищили міжконтинентальну балістичну ракету Читати далі –>
  • Новий спікер у Сенаті заявив республіканцям, що він підтримує Україну Читати далі –>

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