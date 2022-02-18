Евакуація жителів "ЛДНР" до Росії: в МВС України попередили про ще більші провокації

Евакуація жителів "ЛДНР" до Росії: в МВС України попередили про ще більші провокації

Заяви ватажків бойовиків про евакуацію Геращенко назвав остаточною агонією Мінських угод.

Радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що оголошення ватажками "ЛДНР" про масову евакуацію місцевих жителів на територію Росії свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.

Про це Геращенко повідомив у п’ятницю, 18 лютого.

"Заяви лідерів терористичних організацій "Л/ДНР" Пушиліна та Пасічника – це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод. Про які вибори на окупованих територіях може йтися, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про вигаданий наступ Збройних Сил України. Судячи з усього, готуються масштабні провокації з іще масованішими обстрілами української території", – йдеться у повідомленні Геращенка.

Він додав, що "ми відповімо на це правдою, показавши всьому світові, що ЗСУ міцно стоять на своїх позиціях і не мають наміру наступати, підігруючи ворогові".

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків "ЛНР" та "ДНР" оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій на територію Росії "у зв'язку з загостренням ситуації на Донбасі".

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