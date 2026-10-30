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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Евакуація з Олешків: Меланія Трамп зробила заяву

Трамп заявила, що гуманітарні заходи відбуваються відповідно до домовленостей між Києвом і Москвою.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Меланія Трамп.

Меланія Трамп. / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що мешканці окупованих Олешків на Херсонщині готуються до евакуації.

Про це вона повідомила у короткій заяві, яку опублікувала через 80 годин після початку локального припинення вогню, пише Sky News.

За словами Меланії Трамп, українські і російські гуманітарні команди «вже працюють на місці»: доставляють допомогу цивільним і готують їх до виїзду.

«Ці скоординовані операції відбуваються у повній відповідності до домовленостей, укладених між Україною та Росією», — наголосила перша леді США.

Перемир’я в Олешках — роль Меланії Трамп

У Білому домі 23 жовтня повідомили про припинення вогню в Олешках. Там наголосили, що домовленості між Україною і РФ досягли за посередництва Меланії Трамп. Повідомлялося, що перша леді та її представник безпосередньо співпрацювали з українським і російським керівництвом.

Пізніше Трамп повідомила, що в Олешках будуть працювати четверо американських журналістів із телеканалу Newsmax. Вони незалежно фіксуватимуть поточну гуманітарну місію.

Тим часом журналісти CNN з’ясували, що про ситуацію у захопленому РФ місті перша леді дізналася у вересні під час заходу, який організувала в межах тижня Генеральної асамблеї ООН. Після цього вона почала працювати над питанням перемир’я в Олешках.

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