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Евакуація з Олешків: Меланія Трамп зробила заяву
Трамп заявила, що гуманітарні заходи відбуваються відповідно до домовленостей між Києвом і Москвою.
Перша леді США Меланія Трамп заявила, що мешканці окупованих Олешків на Херсонщині готуються до евакуації.
Про це вона повідомила у короткій заяві, яку опублікувала через 80 годин після початку локального припинення вогню, пише Sky News.
За словами Меланії Трамп, українські і російські гуманітарні команди «вже працюють на місці»: доставляють допомогу цивільним і готують їх до виїзду.
«Ці скоординовані операції відбуваються у повній відповідності до домовленостей, укладених між Україною та Росією», — наголосила перша леді США.
Перемир’я в Олешках — роль Меланії Трамп
У Білому домі 23 жовтня повідомили про припинення вогню в Олешках. Там наголосили, що домовленості між Україною і РФ досягли за посередництва Меланії Трамп. Повідомлялося, що перша леді та її представник безпосередньо співпрацювали з українським і російським керівництвом.
Пізніше Трамп повідомила, що в Олешках будуть працювати четверо американських журналістів із телеканалу Newsmax. Вони незалежно фіксуватимуть поточну гуманітарну місію.
Тим часом журналісти CNN з’ясували, що про ситуацію у захопленому РФ місті перша леді дізналася у вересні під час заходу, який організувала в межах тижня Генеральної асамблеї ООН. Після цього вона почала працювати над питанням перемир’я в Олешках.