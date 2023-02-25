"F-16 зараз не потрібні": Байден категорично заперечив передачу літаків Україні

Попри неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, президент Джо Байден зараз виключив можливість відправлення передових американських винищувачів для захисту від очікуваного весняного наступу Росії.

Про це він сказав ведучому ABC News Девіду Мьюру в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

«Ви не думаєте, що йому (Зеленському - ред.) зараз потрібні F-16?» — запитав Мюр в Білому домі в п’ятницю.

«Ні, F-16 йому зараз не потрібні», — відповів Байден.

Відповідаючи на запитання, чи означає це «ніколи», Байден сказав, що немає способу точно знати, що буде потрібно українській обороні в майбутньому, але що «немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, зараз забезпечити F-16».

«Наразі я виключаю це», — сказав Байден.

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Нагадаємо, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, але таке рішення треба узгодити в ширшій коаліції із союзниками.

Окрім Польщі, ще три країни Європи готові навчати українських пілотів літати на F-16. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

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