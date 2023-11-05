“F*cking terrorist”: Зеленський грубо вилаяв Путіна в ефірі американського телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не стримався і грубо вилаяв Путіна під час інтерв’ю в ефірі програми Meet the Press на американському телеканалі NBC News. Він назвав президента держави-агресорки “й*баним терористом”.

Цей фрагмент інтерв’ю опублікував у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак, лаконічно прокоментувавши його “смайликом” у вигляді зігнутої в лікті руки, що слід розуміти як схвалення такого сильного вислову.

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“Війна забирає найкращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок, дітей. Ось і все. Але ми не готові віддати свою свободу цьому й*баному терористу (f*cking terrorist) Путіну. Ось і все. Ось чому ми боремося”, - різко висловився український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю в програмі "Meet the Press" на американському телеканалі NBC News. ТСН.ua зібрав головні тези із розмови з українським лідером.

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