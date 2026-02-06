Фахівці із США закликали не переглядати правила роботи української адвокатури на основі “чуток”

Реклама

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Директор НУО "Армада" Дейл Армстронг наголосив, що дослідження базується на реальних опитуваннях понад 1000 українських правників, а не на суб’єктивних думках.

"Для нас головне - фактичні емпіричні дані. Ми хотіли представити дещо більше, ніж просто чиюсь думку чи чергову "луна-камеру". Мене дивує критика інституцій, які намагаються вижити під час війни. НААУ сприймається як ефективна організація, що захищає незалежність професії вже 11 років війни, і це заслуговує на повагу, а не на спроби демонтажу", - заявив Армстронг.

До відома: "Армада" - це мережа громадських організацій та приватних осіб, які працюють в Україні з 2014 року. "Армада" виступає за конституційну реформу в Україні з метою модернізації правового поля країни в контексті європейської інтеграції та західної географічної орієнтації. З початку повномасштабного вторгнення рф Армада надала Україні гуманітарної допомоги у розмірі більш ніж 1 млн $.

Спеціаліст з урядових та громадських справ Кріс Холзен, який працює в Україні понад 20 років, застеріг від надмірної довіри до "тіньових звітів", що готуються без участі самої адвокатури.

"Ми бачимо екосистему громадських організацій, що фінансуються грантами, які взаємопов’язані та лише дублюють коментарі один одного. Вони намагаються розмити межі між професійною асоціацією, створеною законом, та звичайними громадськими організаціями. Спроби надати таким групам контроль над адвокатурою - це ризик "захоплення" інституції вузькою клікою людей, а не реформа", - підкреслив Холзен.

Експерти резюмували, що будь-які реформи адвокатури на шляху до ЄС мають бути еволюційними, а не революційними, та враховувати реалії воєнного стану в країні.