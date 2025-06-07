Фактично звинуватив Україну: Трамп прокоментував останній масований обстріл

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що останній російський масований обстріл стався через атаку на стратегічні бомбардувальники РФ, які вже четвертий рік здійснюють атаки на Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Президент США заявив, що йому не сподобався обстріл, але він вважає, що це була відповідь за атаку на стратегічну авіацію РФ.

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«Вони (Україна — ред.) дали Путіну привід зайти і розбомбити їх до біса минулої ночі, це мені не сподобалося. Коли я побачив спецоперацію „Павутина“, то подумав: „Ось воно, тепер буде удар у відповідь“, — заявив Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії лише у тому у разі, якщо вважатиме це необхідним.

«Якщо я вважаю, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно», — заявив він.

Він додав, що хоч сенатори й підтримали законопроєкт щодо нових санкцій, остаточне рішення залежатиме саме від нього.

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«У них є законопроєкт, це буде залежати від мене, це мій вибір… Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США веде непублічні переговори з сенаторами з метою послабити жорсткий законопроєкт щодо санкцій проти Росії, ініційований республіканцем Ліндсі Гремом.

Ми раніше інформували, що Трамп свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.