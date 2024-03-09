"Фантастичний лідер": Трамп та Орбан провели зустріч та обмінялися компліментами

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді. Американський політик розсипався у компліментах Віктору Орбану. Так, Дональд Трамп похвалив Орбана як "фантастичного лідера".

Про це пише Bloomberg.

"Орбан не суперечлива фігура, тому що він каже: "Так буде" і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер", – заявив Трамп.

Трамп також влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією. У програмі візиту була вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп та виступ музичного гурту. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем’єра зі старшими помічниками.

"Зустріч є зухвалим актом Трампа всього через день після того, як президент Джо Байден у своїй промові про стан країни звинуватив свого ймовірного суперника на виборах у тому, що республіканці відвернулися від демократичних ідеалів, блокуючи додаткову допомогу Україні", - пише видання.

Президент США Джо Байден перед зустріччю Трампа з Орбаном розкритикував її. Він заявив, що Орбан "не вважає, що демократія працює" та "шукає диктатури".

Орбан закликав Захід припинити фінансування України. На його думку, це "найшвидший спосіб змусити Київ піти на переговори" щодо припинення вогню з Росією.

Адміністрація Байдена також критикувала Орбана за його дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час свого президентства Трамп намагався налагодити тісніші стосунки з Путіним.

Минулого місяця Дональд Трамп засудив прохання адміністрації Джо Байдена про виділення нових коштів для України, заявивши, що законодавці повинні додати умови допомоги або структурувати допомогу як позику.

Як пише Bloomberg, для Віктора Орбана зустріч із Дональдом Трампом – це шанс позбутися іміджу "чорної вівці" та позиціонувати себе як потенційний міст між Європою та США, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді.

"Повернення Трампа є "передумовою" для "міцного та швидкого миру на європейському континенті. З угорської точки зору та точки зору миру, повернення Трампа більш ніж бажане", - сказав Орбан на дипломатичному форумі в Туреччині минулого тижня.

Нагадаємо, Дональд Трамп офіційно викликав чинного главу держави Джо Байдена на теледебати в рамках президентської кампанії 2024 року.

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