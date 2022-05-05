Фантазії бульбофюрера: Лукашенко назвав звірства в Бучі "показухою", яку знімали англійці зі Львова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре поділився своїми екстраординарними пропагандистськими фантазіями на тему війни Росії проти України. Так, коментуючи звірства окупантів у Бучі, білоруський диктатор назвав їх "показухою", нібито організованою англійцями, що прибули зі Львова.

Вже традиційно Лукашенко звинуватив Захід у брехні про війну в Україні.

Своїми вигадками Лукашенко поділився в інтерв'ю Associated Press, повідомляє БЕЛТА.

"Я хочу до вас, до Заходу насамперед, звернути такі ж слова: припиніть брехати. Ви дарма наводите приклад Бучі. Те, що відбувалося в Бучі – я не знаю, наскільки ви занурені в це, ми знаємо, хто організував цю показуху. Там в основному були англійці, які на автомобілях – на мою думку, чотири автомобілі ми бачили, передали росіянам номери – прибули зі Львова, здійснювали знімання в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі також сказав, що відчуває – війна Росії проти України пішла не за планом.

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