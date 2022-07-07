"Фашистська країна хоче поговорити про "неонацизм" в Україні": Росія готує чергову провокацію в ООН

Російські дипломати в Нью-Йорку скликають неформальну зустріч, щоб поговорити про міфічний "неонацизм" в Україні.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії рф при оон зігують!", - наголосив Кислиця.

Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії рф при оон зігують! pic.twitter.com/dthxcDdf2l — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 6, 2022

Зустріч, яку організовують росіяни, запланована на 11 липня. Її назва - "Неонацизм і радикальний націоналізм: дослідження першопричин кризи в Україні". Там росіяни хочуть обговорити постаті Степана Бандери та Романа Шухевича. Також дипломатам країни-окупантки не дає спокою Революція Гідності та татуювання українських захисників. Хоча саме російські окупанти полюбляють татуювання із зображенням свастики та іншої нацистської символіки.

"Неправдиві заяви Росії про те, що її вторгнення в Україну є спробою її "денацифікації", розкритикували у Музеї Голокосту та десятки дослідників нацизму. Насправді Путін боїться поширення демократії та плюралізму з України на Росію", - наголосив Кислиця.

Постпред України в ООН зазначив, що подібними заявами Росія хоче виправдати масові вбивства українців у Бучі, мовляв "вони погані, а значить нам можна так чинити".

Linking Ukraine with Nazism can prevent cognitive dissonance among Russians when news about war in places like Bucha seeps through. “It helps them justify atrocities, to create dichotomy of black & white: Nazis are bad, we are good, so we have moral right.”https://t.co/bxaMzcCrPg pic.twitter.com/p3Bkqaf2L2 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 7, 2022

Нагадаємо, Кислиця пригадав, як Росія окупувала місце в Радбезі ООН.

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