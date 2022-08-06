Fast Recovery рlan: Зеленський розповів про підготовку до зими на звільнених територіях

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що один із найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація Fast Recovery рlan (Плану швидкого відновлення).

Це те, що необхідно зробити на деокупованій території України, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватися до осінньо-зимового сезону.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 6 серпня.

"Один із найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація нашого Fast Recovery рlan. Те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватися до осінньо-зимового сезону. Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів", – розповів Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які долучилися до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація з Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery рlan обрала обʼєкти для фінансування.

"Працюємо з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки та відновлювальних робіт", – додав президент.

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Нагадаємо, на Житомирщині за кошти Естонії збудують новий дитсадок – перший з 15-ти об’єктів, запропонованих урядом цієї держави для допомоги у відбудові області.

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