Фатальна помилка Трампа: CNN пояснює, чому його розрахунок щодо Путіна був хибним

Дональд Трамп і Путін

Надія президента США Дональда Трампа на те, що сила його особистості змусить Володимира Путіна укласти мир, виявилася надто оптимістичною. Ця віра, по суті, стала ілюзією, яка, можливо, була приємною для обох лідерів.

Про це у статті для CNN написав оглядач з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш.

Цю впевненість підживлював поспішний стратегічний висновок про те, що Москва може стати потенційним союзником США проти Китаю, а не тим, що все більше перетворюється на енергосировинного васала Пекіна, зазначає аналітик.

Повідомляється, що ця помилкова інтерпретація дорого обійшлася Україні — і в плані хиткої публічної підтримки з боку США, і в тому, що дала Росії вікно можливостей для холодного просування військ на фронті. Однак згодом Вашингтон усе ж таки «виніс очевидні та цінні уроки».

Безжальні повітряні удари по Києву на ділі відображають результат російської дипломатії, що зайшла в глухий кут: Москва просто не хоче миру. Про це також свідчить удар по Кабінету міністрів України.

«І незалежно від того, чи сталося це цілеспрямовано, чи стало наслідком падіння уламків перехоплених дронів, це трапилося після іншого удару, зачепленого по офісах ЄС і Британської ради», — підкреслює Пейтон Волш.

За словами Волша, загибель українських дітей залишається єдиним, що, схоже, по-справжньому зачіпає Трампа. Однак також у матеріалі йдеться, що бункерний дід більше не намагається задобрити Трампа, тому спецпосланець президента США Кіт Келлог справедливо назвав останні атаки «ескалацією».

Аналітик зазначає, що це не випадково: минулого тижня Путін повернувся з Пекіна, де отримав демонстративну підтримку від Сі Цзіньпіна, який прагне показати світові власний блок, що «не прогинається». Це лише зміцнило у Москві відчуття, що «дорога попереду ще довга».

«Прогноз на найближчі місяці похмурий. Путін може конвертувати тиск своїх військ на сході України в територіальні придбання стратегічного значення. Трамп же, ймовірно, зіткнеться з труднощами: придумати економічну відповідь, досить болючу для Москви, щоб змінити її курс, але водночас досить м’яку, щоб залишити відкритими канали дипломатії», — підкреслив Пейтон Волш.

На думку аналітика, це «нездійсненне» завдання — почасти через заплутане мислення самого Трампа, але головне — тому, що Путін просто не хоче миру.

Минулі вісім місяців були витрачені президентом США даремно в плані підготовки до виживання України та забезпечення європейської безпеки. Марне зближення з Москвою і підрив трансатлантичного альянсу, який Вашингтону все ще знадобиться в майбутньому, лише погіршили становище. Але вони надали безцінний урок новій адміністрації президента, вважає автор. Тому тепер навіть у Трампа «не може бути ілюзій».

Раніше повідомлялося, що Трамп висловив невдоволення останніми обстрілами України та анонсував нову розмову з Путіним.