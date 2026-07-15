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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1446
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Ціна рішення — сотні тисяч життів: Берлінська різко відреагувала на звільнення Федорова з Міноборони

Марія Берлінська назвала відставку Федорова фатальною помилкою та запевняє, що її ціна — сотні тисяч життів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Берлінська попереджає про страшні наслідки звільнення Федорова з Міноборони

Берлінська попереджає про страшні наслідки звільнення Федорова з Міноборони

Відома військова волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська прокоментувала відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. На її думку, це «фатальне рішення».

Про це вона написала в Telegram.

«Призначити Федорова міністром оборони — одне з наймудріших рішень президента Зеленського. Звільнити Федорова зараз — одна з найбільших помилок президента Зеленського», — вважає волонтерка.

Вона високо оцінила роботу команди Михайла Федорова, назвавши її підходи до ведення технологічної війни «безумовно талановитими», а місцями — «без перебільшення геніальними».

Волонтерка порівняла нинішній критичний стан оборонної системи країни з важкою смертельною хворобою, за якої класичні методи більше не працюють.

«Ситуація у нас настільки погана, що звичайне гарне управління вже не допоможе. Це вже не простуда, не бронхіт і навіть не пневмонія. Останні стадії туберкульозу. Тут потрібен не звичайний терапевт, а консиліум світил медицини. Нас спасуть лише асиметричні, технологічні, нестандартні і винятково геніальні рішення», — пише Берлінська.

Вона переконана, що рішення про звільнення Федорова з Міноборони коштуватиме Україні «безумно дорого».

«Ціною буде життя і здоров’я сотень тисяч людей. Сотень тисяч, якщо не більше. Дуже хочу помилитися. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка президента», — підсумувала Марія Берлінська.

Раніше нардепи розповіли, що Володимир Зеленський запропонує нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Сам Федоров сьогодні ввечері підтвердив, що йде з Міноборони.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Наступного дня прем’єрка Юлія Свириденко офіційно подала до Верховної Ради заяву про відставку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1446
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