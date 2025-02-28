Федеральна торгова комісія США займе штаб-квартиру USAID – Bloomberg

Несподіване розпорядження про це надійшло від Ілона Маска.

Співробітникам Федеральної торгової комісії у Вашингтоні днями повідомили, що вони повинні залишити свої поточні офіси в найближчі місяці та переїхати в будівлю, яку звільняє Агентство США з міжнародного розвитку USAID, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Про це пише Bloomberg.

Несподіване розпорядження, як вказує джерело, надійшло від Департаменту ефективності уряду, команди під керівництвом мільйонера Ілона Маска, якій президент США Дональд Трамп доручив скоротити федеральну робочу силу.

Джерела говорили анонімно з журналістами.

Більшість із 1300 співробітників антимонопольного агентства та агентства захисту прав споживачів працюють у вашингтонській будівлі, яка також орендує приміщення кільком іншим федеральним агентствам. 10-річна оренда приміщення FTC закінчилася минулого року, але була продовжена ще на три роки до 2027 року.

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Штаб-квартира FTC, у якій працюють п’ять уповноважених агентства та старше керівництво, розташована в іншій урядовій будівлі за кілька кварталів від будівлі USAID.

Адміністрація загального обслуговування, яка орендує офісні приміщення від імені федеральних агентств, звернулася до Конгресу з проханням отримати дозвіл на нову 20-річну оренду для FTC. Хоча Сенат схвалив новий запит на оренду в листопаді, Палата ще не розглянула його.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у "шахрайстві" з витратою коштів та “небаченій корупції”. Американський президент вимагає повністю закрити агентство.