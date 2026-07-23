Федоров сказав, чи приймає пропозицію президента Зеленського

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться обійняти жодну іншу державну посаду, окрім посади очільника Міністерства оборони України. За його словами, лише ця посада дає можливість безпосередньо впливати на перебіг війни та продовжувати розпочаті реформи.

Про це ексміністр заявив під час спілкування з журналістами.

«Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни, — президент України, Міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони», — наголосив Федоров.

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Він пояснив свою позицію тим, що лише керівник Міноборони має необхідні повноваження для боротьби з корупцією у сфері оборонних закупівель, завершення трансформації Збройних сил, реалізації асиметричних операцій проти противника та продовження інших реформ, які його команда вже розпочала.

«Для мене питання ніколи не було в посаді чи статусі, а лише в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України», — наголосив Федоров.

Ексміністр нагадав, що в січні 2026 року разом із командою прийшов до Міністерства оборони на запрошення президента Володимира Зеленського з планом AIR–LAND–ECONOMY, який, за його словами, передбачав захист українського неба, стабілізацію ситуації на фронті та удари по економіці Росії.

За його словами, протягом шести місяців команда послідовно реалізовувала цей план, що дозволило Україні, як він стверджує, перехопити ініціативу та створити «вікно можливостей», аби змусити Росію до миру силою.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі. Останньою пропозицією була посада віцепрем’єр-міністра України з військових новацій.

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